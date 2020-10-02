Испытано на себе: корреспондент «Звезды» сделал второй укол вакцины от COVID-19

Первую инъекцию вакцины «Спутник V» корреспондент «Звезды» сделал, как и все участники вакцинации, три недели назад в обычной московской поликлинике. Сегодня ему, как и положено после первого этапа испытания, сделали второй укол препарата. Перед этим - обязательный осмотр врача и термометрия.

«Второй укол практически ничем не отличается от первого этапа вакцинирования. Все те же несколько секунд на введение препарата, и если бы я не смотрел на плечо, то ничего бы и не почувствовал. Осталось только дождаться иммунитета», - рассказывает наш корреспондент.

Всех, кого приглашают на второй укол, по телефону сразу предупреждают о необходимости пользоваться средствами индивидуальной защиты - масками и перчатками. Меры предосторожности обязательны, так как достаточные антитела вырабатываются только после второго укола.

После первого раза вакцинирования «Спутником V» у Константина только один раз поднялась температура. После этого он принял таблетку парацетамола и уже на следующий день был в норме, не чувствуя никаких осложнений или недомоганий.

«Бывает иногда першение в горле, некоторое повышение температуры, серьезных осложнений ни у кого не было», - объясняет врач-исследователь Петр Першин.

Вторую прививку корреспондент «Звезды» получил одним из первых, препарат для нее, как и раньше, хранился в морозильной камере. Внутри - несколько сотен доз вакцины, каждой из них присвоен уникальный номер. Главное отличие - красная полоса на упаковке, которой не было на упаковке с вакциной для первого укола.

Внутри - препарат красного цвета, абсолютно замороженный до температуры -27 градусов. Срок его хранения - очень короткий: выпущен в августе, а годен до октября 2020 года. Для укола необходимо несколько минут, чтобы раствор в пробирке растаял. Инъекция делается внутримышечно, на плече от нее не остается никаких следов.

«Место инъекции может покраснеть, может быть теплым, твердым. Это нормально, это реакция препарата. Ваша температура тела может повышаться до 37 градусов - это тоже реакция организма. Сегодня не следует заниматься спортом, употреблять алкоголь. Ведем обычный здоровый образ жизни», - объясняет медицинский специалист.

Упаковка вакцины сама по себе представляет собою предмет строгой отчетности, поэтому забрать ее домой себе на память нельзя. Но помимо воспоминаний на память об этом дне в организме должны остаться антитела к вирусу. Второй укол, по замыслу разработчиков препарата, усиливает действие первого и необходим для окончательной выработки иммунитета.