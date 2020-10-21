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Адвокат Трампа заявил о связи Хантера Байдена с несовершеннолетними

Анна Касаткина
09:13 21.10.2020
Все материалы уже переданы в полицию, уточнил юрист.
Адвокат Трампа заявил о связи Хантера Байдена с несовершеннолетними
© Фото: Joe Biden, Facebook

Адвокат американского лидера Дональда Трампа Рудольф Джулиани сделал новое заявление по поводу найденных в ноутбуке сына кандидата в президенты Джо Байдена Хантера компрометирующих материалов. По его словам, в компьютере обнаружили «многочисленные фотографии несовершеннолетних девочек».

Помимо этого, заявил Джулиани в эфире программы Newsmax, Байден-младший имел переписку отцом, где упоминал, что вдова брата Хэлли Байден обвинила Хантера в неподобающем поведении с несовершеннолетними. Согласно сообщениям, которые продемонстрировал юрист, женщине не понравилось, что Байден-младший голым разговаривал с 14-летней девочкой по Facetime. В той же беседе утверждается, что девочка, имя которой не упоминается, инцидент отрицала.

Джулиани уточнил, что все материалы переданы в полицию штата Делавэр.

На прошлой неделе западные СМИ опубликовали ряд материалов, якобы основанных на переписках Хантера Байдена. В частности, электронные письма указывали на компрометирующие связи мужчины с украинской компанией Burisma, напоминает РИА Новости.

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