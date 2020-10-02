Алла Пугачева сообщила о смерти певца и композитора Александра Кальянова

Алла Пугачева сообщила о смерти советского и российского эстрадного певца, композитора и аранжировщика Александра Кальянова. Музыканту было 73 года. О причине смерти пока не сообщается.

«Ушел из жизни Александр Кальянов. Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни. Слушайте его песни и помяните его. Царство Ему Небесное», - написала Пугачева в своем Instagram.

Свою музыкальную карьеру Александр Кальянов начинал как звукорежиссер, позднее он создал одну из первых частных студий звукозаписи, где записывались отечественные и зарубежные исполнители. В 1988 году Кальянов дебютировал на «Рождественских встречах» с Аллой Пугачевой с песней «Старое кафе», которая моментально стала хитом среди советских граждан.