Рейды в метро и открытие госпиталей: как в столице борются с распространением COVID-19

В России проводятся рейды по контролю соблюдения ограничений из-за коронавируса. В магазинах, транспорте, других общественных местах строго следят за выполнением масочного режима.

Подавляющее число москвичей правила соблюдают – находятся в подземке в перчатках и в масках, сообщает корреспондент «Звезды» Тимур Султанов, который наблюдает за ситуацией на станции «Белорусская». По его словам, люди относятся к таким мерам с пониманием.

Мобилизовали в столице и систему медицинской помощи – первых пациентов с коронавирусом приняли два недавно открывшихся временных госпиталя в торговом центре «Москва» и рядом со станцией «ВДНХ», которые были подготовлены еще весной. Чуть ранее такие же госпитали открыли в Крылатском и Сокольниках.

Обстановка с заболеваемостью в Москве напряженная – так, из-за вспышки COVID-19 закрылись три корпуса одного из ведущих вузов страны МГТУ имени Баумана. В помещениях проводят дезинфекцию.