Опубликованы кадры с места взрыва в Лобне, где погиб подросток

Следственный комитет России опубликовал видео, снятое внутри кабинета в детском центре в подмосковной Лобне, где накануне в результате взрыва снаряда времен Великой Отечественной Войны погиб подросток.

Ранее сообщалось, что директор центра и педагог дополнительного образования были задержаны после трагедии. Их подозревают в незаконном обороте оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка.

Также уточнялось, что СК РФ возбудил дело после трагической гибели подростка. На месте происшествия работали следователи и криминалисты, которые выясняли, каким образом боеприпас оказался в руках подростка.

Напомним, 14-летний подросток погиб в результате неосторожного обращения с боеприпасами. По предварительным данным Следственного комитета, молодой человек находился в центре допобразования, где у него в руках сдетонировал противотанковый патрон времен Великой Отечественной войны. Отмечалось, что в момент взрыва подросток находился один, без присмотра взрослых.