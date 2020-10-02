Алексей Дюмин принял участие в открытии Чемпионата по стрельбе в Тульской области

На полигоне в Тульской области стартовал Чемпионат по стрельбе, который продлится два дня. Он посвящен памяти военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения, погибших при выполнении служебно-боевых задач.

В торжественном открытии турнира, которое состоялось полигоне Тульского соединения ВДВ Слободка, принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

«Вы выполняете самые сложные, порой невыполнимые задачи, ценой своей жизни. По-другому вы не можете, потому что это наша с вами идентичность, наша с вами особенность», - подчеркнул он.

В соревнованиях примут участие 28 команд из Воронежа, Москвы, Тулы, Рязани. В общей сложности более 120 сотрудников подразделений ОМОН и СОБР, спецподразделений ФСБ, МВД, УФСИН России, военнослужащих Сил специальных операций Минобороны России, управления специального назначения службы безопасности Президента ФСО России. В программе - огневое поражение целей из бронеавтомобиля, штурм автобуса, освобождение заложников, - всего 14 упражнений.