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Госдума предложила запретить распространение рекламы через почтовые ящики

Виктория Ивашечкина
09:20 21.10.2020
Идею уже поддержали в ЖКХ, Общественной палате и совете при Министерстве строительства.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Госдуме предложили запретить распространять рекламу через почтовые ящики в жилых домах. Идею уже поддержали в Общественной палате и совете при Министерстве строительства, а также в ЖКХ.

По мнению авторов, инициативы это поможет защитить доверчивых граждан от мошенников и сделать подъезды чище. Штраф за распространение почтового спама таким способом может составить до 2,5 тысяч рублей для физических лиц и полумиллиона для юридических. При этом у инициативы нашлись и противники, которые уверены, что запрет ударит по малому бизнесу, которому не по карману другой вид рекламы.

К слову, в 2018 году в России запретили печатать рекламу на квитанциях по оплате ЖКУ, но управляющие компании и расчетные центры начали вкладывать рекламные листовки в конверты.

Ранее российские СМИ писали о том, что в стране могут запретить бросать рекламные листовки в почтовые ящики россиян. Уточнялось, что с такой инициативой выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев, направив соответствующее предложением главам Минцифры и Минстроя.

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