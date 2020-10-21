Госдума предложила запретить распространение рекламы через почтовые ящики

В Госдуме предложили запретить распространять рекламу через почтовые ящики в жилых домах. Идею уже поддержали в Общественной палате и совете при Министерстве строительства, а также в ЖКХ.

По мнению авторов, инициативы это поможет защитить доверчивых граждан от мошенников и сделать подъезды чище. Штраф за распространение почтового спама таким способом может составить до 2,5 тысяч рублей для физических лиц и полумиллиона для юридических. При этом у инициативы нашлись и противники, которые уверены, что запрет ударит по малому бизнесу, которому не по карману другой вид рекламы.

К слову, в 2018 году в России запретили печатать рекламу на квитанциях по оплате ЖКУ, но управляющие компании и расчетные центры начали вкладывать рекламные листовки в конверты.

Ранее российские СМИ писали о том, что в стране могут запретить бросать рекламные листовки в почтовые ящики россиян. Уточнялось, что с такой инициативой выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев, направив соответствующее предложением главам Минцифры и Минстроя.