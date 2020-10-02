Мишустин прокатился за рулем комбайна в Ростове-на-Дону
Производство качественной отечественной сельхозтехники поддержит правительство. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, побывав в Ростове-на-Дону, пообещал расширить программу субсидирования таких компаний.
Глава кабмина посетил знаменитый «Ростсельмаш», пообщался с сотрудниками и посмотрел процесс сборки зерноуборочных комбайнеров. Именно на таких большинство аграриев России сегодня осуществляет уборку урожая.
Михаил Мишустин решил опробовать новую технику лично и, сказав - «Поехали», сел за руль комбайна.
«Обороты здесь? Вот так?», - уточнил на всякий случай премьер, чтобы удостовериться, что он делает все правильно.
Современной моделью комбайна глава кабинета министров остался удовлетворен и отметил важность развития данной отрасли и экспорта российских сельхозмашин.