Назван фактор, подрывающий защиту от коронавируса

В Роспотребнадзоре заявили, что защита организма от инфекций, в том числе от коронавируса, может временно снизиться из-за переохлаждения. Оно в первую очередь связано с резкими перепадами температуры в осенне-зимний период.

Таким образом, в ведомстве подчеркнули, что нужно уделять внимание исправности и функционированию систем отопления, говорится на сайте Роспотребнадзора.

По словам специалистов, согласно принятым нормам в игровых младшей, средней и старшей группах дошкольных организаций температура должна быть 21-23° С, в спальных детских садов — 19-20 °С, в классах школ — 18-24°C.

При этом в жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов — 20-22 градуса выше нуля.

В ведомстве также уточнили, что при не соблюдении гигиенических нормативов россияне могут направлять обращения в территориальные органы ведомства по регионам.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что переболевшие сезонным ОРВИ люди могут иметь иммунитет к COVID-19. В тоже время, коронавирус может стать причиной обострения хронических заболеваний, последствия которого чреваты инвалидностью.

Также в ведомстве сообщили, что эпидемические пороги по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 41 регионе России.