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Следователи задержали директора и учителя детского центра после гибели ребенка в Лобне

Кирилл Кунецкий
08:40 21.10.2020
По предварительным данным, подросток погиб в результате взрыва противотанкового патрона времен Великой Отечественной войны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Следователь задержал директора детского центра и педагога в подмосковной Лобне после гибели ребенка из-за взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны.

«Они подозреваются в незаконном обороте оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка (ч. 2 ст. 293 УК РФ и ч. 2 ст. 222 УК РФ)», - говорится в сообщении пресс-службы СК.

По данным следователей накануне в подмосковной Лобне в центре дополнительного образования в руках у 14-летнего мальчика сдетонировал противотанковый патрон времен Великой Отечественной войны. В результате ребенок погиб.

Подросток являлся воспитанником военно-патриотического кружка и, как рассказала «Звезде» его знакомая, большим любителем экспедиций в места ведения боев. 

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