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Ученые обнаружили следы гигантской космической катастрофы

Анна Касаткина
08:43 21.10.2020
В окрестностях созвездия Девы астрономы заметили структуры из звезд, которые обладают необычной плотностью.
Ученые обнаружили следы гигантской космической катастрофы
© Фото: Lumina Obscura, Pixabay

Три миллиарда лет назад Млечный Путь мог столкнуться с карликовой галактикой. Следы гигантской космической катастрофы обнаружили ученые Ренсселерского политехнического института в США.

В окрестностях созвездия Девы астрономы заметили характерные структуры из звезд, которые обладают необычной плотностью. Некоторые светила перемещаются в сторону Земли, а другие удаляются, в то время как обычно они перемещаются согласованно. Явление ученые назвали Сверхплотностью Девы (Virgo Overdensity) и предположили, что оно связано с радиальным слиянием, вызванным столкновением другой галактики с Млечным Путем.

Структуры представляют собой изогнутые плоскости, которые образовались, когда карликовая галактика несколько раз проходила вблизи центра Млечного Пути. Гравитация каждый раз увлекала ее назад, заставляя колебаться вокруг ядра и «разбрасывать» скопления звезд. По данным астрономов, впервые карликовая галактика прошла мимо центра 2,7 миллиарда лет назад, говорится в статье в журнале Astrophysical Journal, краткое изложение которой приводит Phys.org.

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