Белоруссия отзывает послов из Польши и Литвы

Послы Белоруссии в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций. Белорусская сторона предложила этим двум странам сократить свое дипломатическое присутствие в республике, сообщил пресс-секретарь белорусского Министерства иностранных дел Анатолий Глаз.

Минск решил предпринять серьезные шаги в ответ на санкции, которые ввел против 40 чиновников из Белоруссии Евросоюз. Как заявили в Брюсселе, данные лица, по их мнению, ответственны за фальсификацию выборов и нарушение прав человека.

Напомним, на президентских выборах в Белоруссии 9 августа президент Александр Лукашенко был переизбран на пост главы государства большинством голосов граждан своей страны. Однако оппозиционные штабы кандидатов не признали официальных итогов выборов.