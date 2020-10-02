Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Москве состоялось открытие «Библиотеки военного историка»

Алексей Баранов
18:12 02.10.2020
Визитной карточкой библиотеки станут тематические выставки уникальных документов, представляющих особый интерес для профессионалов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Москве торжественно открыли «Библиотеку военного историка» — специализированную профессиональную библиотеку при штаб-квартире Российского военно-исторического общества.

«Сегодня большое событие - для специалистов открываем в нашей штаб квартире отдел Ленинской библиотеки. Тут идеальные условия чтобы заниматься исследованиями. В кабинете Сергея Иванова мы сделали небольшую закрытую библиотеку для своих. После этого решили, что нужно сделать такую же, но уже для  широких масс. Но попасть сюда тяжелее, чем в Ленинскую библиотеку. Мы хотим чтобы сюда приходили только специалисты», - рассказал на открытии председатель РВИО Владимир Мединский.

Библиотека при штаб-квартире Российского военно-исторического общества — это первая в Москве специализированная библиотека для ученых и исследователей в области военной истории. Поводом для создания Библиотеки стали многочисленные обращения ученых и исследователей, занимающихся изучением истории Отечества.

«Я знаю, что полководцы уважали книги и собирали личные библиотеки. Сейчас нельзя опираться на одну “Википедию”, библиотеки очень важны для научных исследований. К тому же в библиотеках могут быть книги с пометками на полях тех, кто впервые их читал, и это тоже не только огромный интерес личный, но и исторический. У меня есть конспекты отца 30-х годов и я бы хотела их предложить в библиотеку, возможно они будут интересны», - рассказала председатель Фонда памяти полководцев Победы Наталия Конева. 

Фонд библиотеки прицельно сформирован с учетом наиболее актуальных тем, максимально точно отражающих потребности ученых и исследователей военной истории России: уже сейчас для работы доступно более 2000 книг и документов, и коллекция будет постоянно пополняться.

«Пользуясь вниманием СМИ призываю всех, у кого есть редкие военные книги, принести их нам в библиотеку. Мы их бережно сохраним и они помогут исследователям. Мы, в отличие от других, памятники не сносим, а наоборот их ставим, поэтому и книги будем беречь», - добавил Владимир Мединский.

Партнером и консультантом проекта выступила Российская государственная библиотека. Ее специалисты разработали и предоставили методологическую базу для формирования концепции новой библиотеки, ее фонда и сервисов. Коллекция «Библиотеки военного историка» сформирована с участием библиографов РГБ в рамках межбиблиотечного абонемента.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.