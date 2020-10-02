В Москве состоялось открытие «Библиотеки военного историка»

В Москве торжественно открыли «Библиотеку военного историка» — специализированную профессиональную библиотеку при штаб-квартире Российского военно-исторического общества.

«Сегодня большое событие - для специалистов открываем в нашей штаб квартире отдел Ленинской библиотеки. Тут идеальные условия чтобы заниматься исследованиями. В кабинете Сергея Иванова мы сделали небольшую закрытую библиотеку для своих. После этого решили, что нужно сделать такую же, но уже для широких масс. Но попасть сюда тяжелее, чем в Ленинскую библиотеку. Мы хотим чтобы сюда приходили только специалисты», - рассказал на открытии председатель РВИО Владимир Мединский.

Библиотека при штаб-квартире Российского военно-исторического общества — это первая в Москве специализированная библиотека для ученых и исследователей в области военной истории. Поводом для создания Библиотеки стали многочисленные обращения ученых и исследователей, занимающихся изучением истории Отечества.

«Я знаю, что полководцы уважали книги и собирали личные библиотеки. Сейчас нельзя опираться на одну “Википедию”, библиотеки очень важны для научных исследований. К тому же в библиотеках могут быть книги с пометками на полях тех, кто впервые их читал, и это тоже не только огромный интерес личный, но и исторический. У меня есть конспекты отца 30-х годов и я бы хотела их предложить в библиотеку, возможно они будут интересны», - рассказала председатель Фонда памяти полководцев Победы Наталия Конева.

Фонд библиотеки прицельно сформирован с учетом наиболее актуальных тем, максимально точно отражающих потребности ученых и исследователей военной истории России: уже сейчас для работы доступно более 2000 книг и документов, и коллекция будет постоянно пополняться.

«Пользуясь вниманием СМИ призываю всех, у кого есть редкие военные книги, принести их нам в библиотеку. Мы их бережно сохраним и они помогут исследователям. Мы, в отличие от других, памятники не сносим, а наоборот их ставим, поэтому и книги будем беречь», - добавил Владимир Мединский.

Партнером и консультантом проекта выступила Российская государственная библиотека. Ее специалисты разработали и предоставили методологическую базу для формирования концепции новой библиотеки, ее фонда и сервисов. Коллекция «Библиотеки военного историка» сформирована с участием библиографов РГБ в рамках межбиблиотечного абонемента.