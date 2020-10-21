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Ученые впервые отследили генетический механизм возникновения сколиоза

Виктория Ивашечкина
08:12 21.10.2020
Чтобы выяснить генетическую природу этого заболевания, специалисты провели эксперимент и отследили развитие недуга у эмбрионов цыплят.
Ученые впервые отследили генетический механизм возникновения сколиоза
© Фото: Sergey G., Pixabay

Специалисты Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) им. Я. Л. Цивьяна впервые создали модель развития врожденной формы сколиоза на курином эмбрионе.

Таким образом, специалистам впервые удалось отследить генетический механизм возникновения данного недуга. По словам ученых, в будущем это позволит через редактирование генома полностью избавиться от заболевания, передает ТАСС.

Заболевание (идиопатический сколиоз) характеризуется прогрессирующей в процессе роста деформацией позвонков. Далее она приводит к искривлению ребер и грудной клетки. В итоге больные с тяжелым искривлением позвоночника становятся инвалидами.

Ученые, чтобы выяснить генетическую природу этого заболевания, провели эксперимент. Они отследили развитие сколиоза у эмбрионов цыплят.
По словам одного из авторов проекта доктора медицинских наук Аллы Зайдман, исследователи получили сколиоз, просто блокировав ген.

Далее были задержаны эти клетки там, где они приводят к такой патологии. Таким образом, специалисты разгадали возможность управлять тем, чтобы разблокировать этот ген и избавить от сколиоза.

Для исследования специалисты использовали эмбрионы цыплят, которым через скорлупу на определенном этапе развития вводилась генетическая конструкция siPHК с небольшой мутацией. Модель новосибирских ученых стала первой моделью развития сколиоза для двуногих животных.

Таким образом, она максимально близко описывает процессы развития сколиоза, характерные для организма человека. Отмечается, что кроме заболевания некоторые цыплята также приобрели другой недуг - врожденный вывих бедра.

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