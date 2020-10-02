Идти по следу: заразившихся COVID-19 будут находить собаки

Заразившихся коронавирусом людей будут распознавать собаки. В столичном аэропорту Шереметьево кинологи показали сегодня журналистам 15 четвероногих представителей новой породы шалайка. Она представляет собою гибрид шакала и лайки.

Собаки уже прошли обучение и способны определить заболевших по запаху. На презентации присутствовали глава Роспотребнадзора Анна Попова и руководитель оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Татьяна Голикова.

Как рассказала вице-премьер, собаки могут найти носителя вируса даже в толпе. Специалисты знают, что такой метод диагностики заболеваний вовсе не новый. Его успешно практикуют при определении других заболеваний: четвероногие друзья человека умеют отличать по запаху носителей диабета, малярии и даже онкологии.