Умер протоиерей Димитрий Смирнов

Почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов умер на 70-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.

«Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Сминова. Царствие Небесное дорогому батюшке. Владыка Пантелеимон в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию», - написал он.

Протоиерей весной этого года заразился коронавирусом. После лечения он проходил длительную реабилитацию. По данным СМИ, в конце сентября состояние Смирнова осложнилось, из-за чего он попал в реанимацию.