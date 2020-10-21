В Омской области мощные степные пожары подошли к нескольким поселениям

Степные пожары в Омской области подошли вплотную к нескольким поселениям в разных районах региона. В местном ГУ МЧС заявили, что несколько возгораний сухой растительности произошло на территории Называевского района.

«При сухой и ветреной погоде, установившейся в регионе, огонь быстро распространялся», - говорится в сообщении.

Так, пламя быстро подошло к деревням Спасск, Нахимовка, Князево и Драгунка. При этом в Называевском районе ранее был введен противопожарный режим. Жителям запретили разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность.

На прошлых выходных пожар произошел в Саргатском районе, где из-за сильного ветра огонь подошел вплотную к деревне Александровка. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Пожары тушили традиционными способами: опахивали на тракторах, а также сбивали пламя по кромке пожаров. По минерализованным полосам шли десятки работников с ранцевыми огнетушителями.

В поселке Ударный Горьковского района трава горела на площади трех тысяч квадратных метров, от огня, по последним данным, удалось спасти свиноферму.