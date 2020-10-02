Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

«По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Продолжено обсуждение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта», - сообщили в пресс-службе Кремля.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Нагорном Карабахе в ходе телефонного разговора. Предыдущий разговор Лаврова и Чавушоглу состоялся 27 сентября. Тогда министры подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и стабилизации ситуации на линии соприкосновения.

Также президенты РФ, Франции и США приняли совместное заявление по ситуации в Карабахе. Они призвали Азербайджан и Армению немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, возобновить переговоры.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Минобороны Армении сообщило, что в Карабахе ВС страны сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана. Позже Минобороны Азербайджана эту информацию опровергло и сообщило о начале контрнаступательной операции.