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«О людях тоже надо заботиться»: житель Парижа о восстановлении Нотр-Дама

Кирилл Васин
17:24 02.10.2020
Ранее стало известно, что реставрация уничтоженного пожаром собора Парижской Богоматери оказалась под угрозой из-за растраты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Gao Jing, XinHua, Globallookpress

В эксклюзивном разговоре со «Звездой» житель Парижа Жан-Мануэль Тремонд выразил свое отношение к восстановлению сгоревшего Нотр-Дама и связанным с этим тратам.

По словам парижанина, Нотр-Дам - собор, известный во всем мире, но это неживое здание, а заботиться в первую очередь следует о живых людях, считает Тремонд.

«Собор Парижской Богоматери - это предмет, известный во всем мире, но он неживой. Понятно, что люди собирали средства, готовы его восстанавливать. Это похвально и замечательно. Но он неживой. Но о живых людях тоже надо заботиться. В частности, я - туристический гид, я ничего не получаю, начало туристической активности не предвидится в ближайшее время. Мы бы хотели тоже получить какую-то помощь от национальной солидарности», - сказал житель Парижа.

Ранее стало известно, что реставрация уничтоженного пожаром собора Парижской Богоматери оказалась под угрозой из-за растраты. Счетная палата Франции выступила с заявлением, что Министерство культуры, которое руководит работами по восстановлению Нотр-Дама, потратило уже полмиллиона евро нецелевым образом.

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