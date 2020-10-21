«Кувалда Сталина»: арабские СМИ оценили советскую гаубицу Б-4

Издание «Аль-Арабия» подготовила цикл статей, посвященных Второй мировой войне. В них журналисты рассказали об уникальном оружии, которое было на вооружении советской армии.

По словам авторов, немцам приходилось выдерживать удары 203-мм мощной гаубицы Б-4, которая в народе получила прозвище «кувалда Сталина». Так ее называли финны еще во время советско-финской войны.

СМИ рассказывает, что СССР производил гаубицы с 1930-х годов. А к началу Второй Мировой войны в его распоряжении были уже сотни единиц данного оружия.

Несмотря на несколько неудач на Восточном фронте в начальный период войны, советская армия имела вооружение, серьезно беспокоившее немцев. Так, гаубицу Б-4 было легко буксировать благодаря гусеничному ходу. По словам исследователей, «Кувалда Сталина» обладала большой огневой мощью, что доказало эффективность оружия зимой.

Первые серьезные успехи, которые были достигнуты с помощью Б-4 весом около 18 тонн, были отмечены уже во время войны против финнов в декабре 1939 года. Именно тогда, как пишут журналисты, Советский Союз применял данное оружие для бомбардировки линии Маннергейма, простиравшейся от Финского залива до Ладожского озера.

По словам арабских журналистов, во время отступления в начале Великой Отечественной войны на Восточном фронте Красная Армия не смогла должным образом применить Б-4 против немцев. Солдаты получили приказ отступать на восток и были вынуждены увезти эти орудия с собой.

Однако Армии удалось применить гаубицы в некоторых сражениях. Исследователи пишут, что, согласно советским источникам того времени, солдаты потеряли десятки гаубиц Б-4 и иногда были вынуждены оставлять их на полях сражений. Далее они попадали в руки немецких войск, которые, в свою очередь, применяли их против советских солдат.

После Сталинградской битвы немцы начали отступать на Восточном фронте. И мощная советская гаубица Б-4 снова вернулась на арену противостояния. Она активно участвовала в осаде и во время решающих сражений, таких как Курская битва в 1943 году. Она также широко применялась во время битвы за Берлин в конце Второй мировой войны.