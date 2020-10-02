Берлин вернет Москве около 3 тысяч икон и других реликвий

Берлин официально проинформировал Москву о решении вернуть почти три тысячи икон и других реликвий, которые ранее были задержаны немецкой таможней. Об этом сообщили в посольстве РФ в Германии.

Речь идет о предметах культа, конфискованных на границе. Их пытались незаконно ввезти из Российской Федерации на территорию ФРГ.

Ранее наши специалисты смогли документально доказать российское происхождение икон. Сейчас все реликвии находятся в таможенном управлении. Как ожидается, они будут переданы в Россию до конца года.