Берлин вернет Москве около 3 тысяч икон и других реликвий
Культурные ценности были в разное время изъяты и задержаны немецкой таможней.
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Берлин официально проинформировал Москву о решении вернуть почти три тысячи икон и других реликвий, которые ранее были задержаны немецкой таможней. Об этом сообщили в посольстве РФ в Германии.
Речь идет о предметах культа, конфискованных на границе. Их пытались незаконно ввезти из Российской Федерации на территорию ФРГ.
Ранее наши специалисты смогли документально доказать российское происхождение икон. Сейчас все реликвии находятся в таможенном управлении. Как ожидается, они будут переданы в Россию до конца года.