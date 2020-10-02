В Ростуризме назвали особенности второго этапа программы кешбэка

Второй этап программы, согласно которой можно приобрести тур по России с возможностью частичного возврата денег в виде кешбэка, будет проходить с 15 октября по 5 декабря. В Ростуризме объяснили его особенности.

«Поездку по купленному на условиях программы турпродукту можно будет осуществить до 10 января 2021 года включительно в любой регион России. То есть под действие кешбэка попадают официальные новогодние праздники, и граждане смогут доступнее провести Новый Год и Рождество», - приводит РИА Новости слова пресс-службы ведомства.

Отмечается, что теперь в программе участвуют поездки от двух ночей, а кешбэк в 20% распространяется на туры любой стоимости. Максимальный размер средств, которые могут компенсировать, увеличен до 20 тысяч рублей. При этом, в программе участвует только карта «Мир». Как и раньше, можно приобрести тур у соответствующего оператора, либо оплатить жилье самостоятельно.

Ранее по решению правительства России программу туристического кешбэка за туры по стране продлили до 10 января 2021 года. Соответствующее постановление было подписано премьером Михаилом Мишустиным.