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Дела о реабилитации нацизма во время «Бессмертного полка» направили в суд

Андрей Аркадьев
16:38 02.10.2020
Дела направлены в Пермский краевой и Кемеровский областной суды.
Дела о реабилитации нацизма во время «Бессмертного полка» направили в суд
© Фото: Tingey Injury Law Firm, Unsplash.com

Генеральная прокуратура направила в суды два уголовных дела о размещении во время акции «Бессмертный полк онлайн» фотографий Гитлера и Власова и реабилитации нацизма. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении жителя Перми Даниила Шестакова и жителя Кемерово Дмитрия Бородаенко. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных соответственно ч. 3 и ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)», - говорится в сообщении.

По версии следствия, житель Кемерово Дмитрий Бородаенко разместил фотографию Адольфа Гитлера на сайте движения, а житель Перми Даниил Шестаков выложил снимок Андрея Власова - советского военачальника, в ходе Великой Отечественной войны перешедшего на сторону нацистской Германии.

Следователи заключили, что фигуранты одобрили деятельность Гитлера и Власова и своими действиями совершили реабилитацию нацизма.

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