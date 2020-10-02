Дела о реабилитации нацизма во время «Бессмертного полка» направили в суд

Генеральная прокуратура направила в суды два уголовных дела о размещении во время акции «Бессмертный полк онлайн» фотографий Гитлера и Власова и реабилитации нацизма. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении жителя Перми Даниила Шестакова и жителя Кемерово Дмитрия Бородаенко. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных соответственно ч. 3 и ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)», - говорится в сообщении.

По версии следствия, житель Кемерово Дмитрий Бородаенко разместил фотографию Адольфа Гитлера на сайте движения, а житель Перми Даниил Шестаков выложил снимок Андрея Власова - советского военачальника, в ходе Великой Отечественной войны перешедшего на сторону нацистской Германии.

Следователи заключили, что фигуранты одобрили деятельность Гитлера и Власова и своими действиями совершили реабилитацию нацизма.