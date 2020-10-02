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«Был взрыв»: житель Степанакерта назвал жуткой обстановку в городе

Валентина Пескова
16:14 02.10.2020
Представитель Минобороны Армении сообщил, что сегодня азербайджанские войска ударили по Степанакерту,  в результате обстрела есть многочисленные разрушения и раненые.
«Был взрыв»: житель Степанакерта назвал жуткой обстановку в городе
© Фото: Давит Абрамян, PAN Photo, РИА Новости

Житель Степанакерта Альберт Восканян рассказал, как столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики не может прийти в себя после удара по городу, который нанесла азербайджанская армия. Местный житель рассказал, что в Степанакерте произошел сильный взрыв.

«Знаете, в наших городах и селах республики это происходит постоянно. В Мартуни, в Мартакерте вообще что-то жуткое творится. Есть пострадавшие, погибшие из местного населения. В общем, неприятная ситуация такая. Бомбоубежище - это обязательно для всех. Звучит сирена - и мы все спускаемся в бомбоубежища, в подвалы», - рассказал Восканян радио Sputnik.

Мужчина добавил, что в сложившейся непростой ситуации все люди друг друга всячески поддерживают. Магазины в Степанакерте продолжают работать, хотя и не все.

«Люди без хлеба не остались. Есть цеха, которые работают, пекут булочки, хлеб - люди покупают. Есть места, где пекут и раздают населению бесплатно. Еще у нас есть пункты общественного питания. Туда ходят все, кто хочет, в том числе и волонтеры, которые приехали в Армению. Так и выживаем», - отметил Альберт Восканян.

Как сообщил сегодня в Facebook представитель Минобороны Армении Арцун Ованнисян, азербайджанские войска нанесли удар по Степанакерту, в результате обстрела в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики есть многочисленные разрушения и раненые. Военный не уточнил, с помощью каких средств велся обстрел.

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