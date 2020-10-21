В России создадут открытую цифровую платформу ГИБДД с данными о нарушителях

В России в 2021 году появится открытая цифровая платформа с информацией о злостных нарушителях правил дорожного движения. Об этом сообщили в МВД РФ.

В первую очередь открытая цифровая платформа заинтересует транспортные компании, которые нанимают на работу водителей. Они смогут узнать не лишали ли будущего сотрудника водительских прав, сколько у него было штрафов и за что. Отмечается, что в доступе будут сведения не только о гражданах России, но и об иностранцах, которые ездят за рулем в нашей стране.

Ранее в МВД РФ предложили увеличить штрафы за повторное нарушение правил дорожного движения. Речь идет о нарушениях, которые напрямую касаются общественной безопасности.