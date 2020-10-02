В стране и мире Взрыв возле здания суда произошел в Киеве Кирилл Васин На месте находятся сотрудники правоохранительных органов. © Фото: hcac.court.gov.ua У здания Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве произошел взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «В четверг, в ночь на 1 октября, произошел взрыв неизвестного предмета во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда. По предварительным данным, инцидент произошел, вероятно, с использованием неизвестного взрывного устройства», - говорится в сообщении пресс-службы суда в Facebook. Отмечаются повреждения фасада здания. Суд продолжает работу в штатном режиме, на месте находятся сотрудники правоохранительных органов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и начале расследования. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика