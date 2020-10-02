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Россиянам рассказали, как будет выглядеть победа над коронавирусом

Кирилл Васин
15:34 02.10.2020
По словам Альтштейна, для полной победы над COVID-19 может понадобиться несколько лет.
Россиянам рассказали, как будет выглядеть победа над коронавирусом
© Фото: Xinhua, Globallookpress

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, как будет выглядеть победа над коронавирусом.

«Победа над коронавирусом - это знаете что? Коронавирус будет с нами, он будет заражать легко протекающими инфекциями какую-то небольшую часть населения, и мы будем относиться к нему с таким же пренебрежением, как мы относимся к коронавирусам еще четырех видов, которые с нами уже много лет», - рассказал вирусолог в интервью радио Sputnik.

По его словам, для полной победы над COVID-19 может понадобиться несколько лет - не меньше двух-трех. Он также напомнил о необходимости соблюдения рекомендаций специалистов о ношении масок, социальной дистанции, мытье рук.

Ранее стало известно о влиянии гриппа на коронавирус. По словам специалиста, грипп усиливает COVID-19 из-за того, что на организм выпадает двойная нагрузка из-за одновременной борьбы с ними.

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