Россиянам рассказали, как будет выглядеть победа над коронавирусом

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, как будет выглядеть победа над коронавирусом.

«Победа над коронавирусом - это знаете что? Коронавирус будет с нами, он будет заражать легко протекающими инфекциями какую-то небольшую часть населения, и мы будем относиться к нему с таким же пренебрежением, как мы относимся к коронавирусам еще четырех видов, которые с нами уже много лет», - рассказал вирусолог в интервью радио Sputnik.

По его словам, для полной победы над COVID-19 может понадобиться несколько лет - не меньше двух-трех. Он также напомнил о необходимости соблюдения рекомендаций специалистов о ношении масок, социальной дистанции, мытье рук.

Ранее стало известно о влиянии гриппа на коронавирус. По словам специалиста, грипп усиливает COVID-19 из-за того, что на организм выпадает двойная нагрузка из-за одновременной борьбы с ними.