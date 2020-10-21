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Считанные минуты: в МЧС объяснили, как успеть спасти горящий автомобиль

Тамара Астапенкова
05:32 21.10.2020
По данным спасателей, транспортное средство выгорает полностью за 4 – 6 минут.
Считанные минуты: в МЧС объяснили, как успеть спасти горящий автомобиль
© Фото: pixabay

Транспортное средство выгорает полностью за 4 – 6 минут. Поэтому если в машине произошло возгорание, то у автовладельца есть пара минут, чтобы его ликвидировать. В автомобиле всегда должен быть огнетушитель. Лучше порошковый, который максимально эффективен на дороге и требует минимальных знаний по эксплуатации. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

«С начала 2020 года на территории Москвы произошло 430 пожаров на легковом и грузовом автомобильном транспорте. Основные причины возникновения пожаров – неосторожное обращение с огнем и техническая неисправность самого транспортного средства», - говорится в сообщении.

Спасатели напомнили автолюбителям, что огнетушитель должен быть безопасен в первую очередь для самого водителя. Для этого необходимо следить за сроком годности устройства, а также внимательно изучить инструкцию.

«Найдите на огнетушителе пломбу, которую надо сорвать, и чеку, которую надо выдернуть; если средство углекислотное - нужно запомнить, как именно закрепляется раструб, чтобы пена не пошла на руки (в идеале - защищенные рабочими рукавицами)», - говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что если в салоне ощущается запах бензина или гари, из-под капота или приборной панели виден слабенький дымок, или под автомобилем имеются пятна от технической жидкости, то выезжать на такой машине на дорогу нельзя. Если возгорание все-таки произошло, то необходимо немедленно остановиться, заглушить двигатель и выйти из машины.

«Если дым идет из-под капотного пространства не открывайте крышку резко и целиком! Чуть-чуть приоткройте и направьте раструб огнетушителя к месту предполагаемого возгорания (если крышку откинуть, то огонь резко начнет питаться свежим воздухом). Если есть с собой ткань - после применения огнетушителя можно накрыть капот сверху, чтобы избежать повторного возгорания», - рассказали спасатели.

В МЧС уточнили, что если возгорание транспортного средства произошло в районе бензобака, то самостоятельно машину тушить нельзя. Необходимо отойти от автомобиля на 10-15 метров и вызвать пожарных.

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