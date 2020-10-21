В МЧС рассказали о правилах безопасного селфи

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области рассказали, как сохранить жизнь и не получить травмы во время создания красивого селфи.

«Убедитесь, что вы находитесь на безопасном расстоянии от движущегося транспорта, хищников, проводов под напряжением. Не держите в руках объекты, представляющие опасность, такие, как острые предметы и оружие, работающие электроприборы, строительные инструменты, источники открытого огня», - посоветовали специалисты.

Также спасатели порекомендовали при создании фотоснимка помнить о равновесии, чтобы не упасть, например, в воду или с обрыва.

«Головокружительные пейзажи - это не только красиво, но и опасно. Необходимо опираться на объекты и конструкции, которые надежно закреплены», - добавили в ведомстве.

Большой популярностью у любителей селфи пользуются и те фотографии, которые сделаны на большой скорости или при управлении автомобилем.

«Параллельно с фотографированием нельзя управлять транспортным средством, заниматься экстремальными видами спорта, выполнять опасные виды работ», - сказали в МЧС.

Спасатели призвали людей позаботиться о личной безопасности и не подвергать свою жизнь неоправданному риску ради красивой картинки.