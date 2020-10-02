Ученые создали математическую модель распространения COVID-19 в России

Ученым из Санкт-Петербургского политехнического университета удалось рассчитать распространение COVID-19 в России благодаря математической модели.

В основе кривой роста коронавируса лежит множество факторов: количество инфицированных и переболевших, коэффициенте выздоравливающих, ресурсах системы здравоохранения, восприимчивости людей к инфекции, эффекте ограничительных мер и других.

«Кривые говорят, что Россию ждет монотонный устойчивый рост», - цитирует РИА Новости проректора по перспективным проектам СПбПУ Алексея Боровкова.

По прогнозам специалистов, пик второй волны пандемии коронавируса наступит в декабре, и будет сопоставим по масштабу распространения с июньскими показателями.

За последние сутки в России зафиксировано 9 142 новых инфицированных коронавирусом. Всего в России выявлено 1 194 643 случая заражения COVID-19 с начала эпидемии. Более 970 000 пациентов выздоровели, 21 077 пациентов скончались.