Следователи возбудили дело о халатности после убийства в детском саду в Воскресенске

Уголовное дело о халатности возбуждено после убийства воспитателя в детском саду в подмосковном Воскресенске. Об этом заявила начальник пресс-службы прокуратуры Московской области Марина Каурова.

«Выявлены многочисленные нарушения действующего законодательства в части обеспечения мер безопасности и охраны дошкольного учреждения», - приводит РИА Новости слова Кауровой.

К примеру, в учреждении был лишь один охранник, некоторые камеры наблюдения не работали, не все помещения имели охранную сигнализацию.

Мужчина проник 31 августа на территорию учреждения, вошел в группу и нанес несколько ударов ножом супруге, работавшей там воспитателем. От полученных травм она погибла на месте.