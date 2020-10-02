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Лукашенко поблагодарил Россию за поставки вакцины от коронавируса

Валентина Пескова
14:58 02.10.2020
Специалисты российского НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Министерством обороны первыми в мире разработали и зарегистрировали вакцину от COVID-19.
Лукашенко поблагодарил Россию за поставки вакцины от коронавируса
© Фото: Sputnik, РИА Новости

Президент Белоруссии в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что очень благодарен России за поставки в его страну вакцины от коронавируса «Спутник V» в приоритетном порядке. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Александр Лукашенко выразил признательность за помощь России в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в первую очередь за решение о поставках в приоритетном порядке в Белоруссию российской вакцины», - отмечается в сообщении.

Россия стала первой в мире страной, в которой разработали и зарегистрировали вакцину от COVID-19 «Спутник V». Отечественный препарат был создан специалистами НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Министерством обороны РФ.

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