Лукашенко поблагодарил Россию за поставки вакцины от коронавируса

Президент Белоруссии в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что очень благодарен России за поставки в его страну вакцины от коронавируса «Спутник V» в приоритетном порядке. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Александр Лукашенко выразил признательность за помощь России в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в первую очередь за решение о поставках в приоритетном порядке в Белоруссию российской вакцины», - отмечается в сообщении.

Россия стала первой в мире страной, в которой разработали и зарегистрировали вакцину от COVID-19 «Спутник V». Отечественный препарат был создан специалистами НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Министерством обороны РФ.