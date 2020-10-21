Балерина из Екатеринбурга засудила московский театр из-за обвинений в избыточном весе

В период самоизоляции многие, находясь дома, набрали лишний вес. Но чтобы из-за этого уволили, такое балерина Ксения Турышева посчитала несправедливым и подала в суд на своего работодателя - Московский театр иллюзий.

«Рост у меня 164 сантиметра и вес 55 килограммов. Это нормальный вес, близко к нижней границе. Вообще, девушки в хореографических училищах весят 48. Я была в таком весе, я падаю в обморок, чувствую себя безобразно», - поделилась артистка.

Но руководству театра такие параметры показались избыточными. Этого оказалось достаточно, чтобы во время периода домашних репетиций на самоизоляции с ней разорвали трудовой договор.

«Для меня было забавно, я обратилась в сетку фитнес-клуба, прошла обследование у врача – мне было сказано, никакого лишнего веса у меня нет», - заявила Ксения.

Теперь на руках у нее - исполнительный лист. Ее восстановили в должности артистки балета.

Девушка приехала в Москву в феврале из Свердловской области. 25 лет, всю жизнь занимается танцами, прошла просмотр в театре иллюзий. И сразу же получила роли почти во всех постановках. До весеннего карантина все было в порядке. Балетных партий всего две, но зато в ее арсенале фокусы.

Ксения - не единственная, с кем разорвали договор, когда началась пандемия. Но она одна смогла доказать в суде, что ее уволили незаконно.

Руководство театра о причинах увольнения и о том, какие партии будет танцевать теперь Ксения, пока предпочитает не рассказывать, съемочную группу в здание не пустили.

«Жестких норм нет. Они есть в таблице - нормы веса учащихся, есть нормы веса в училищах, где за весом следят. И в театрах нормы больше условные, ты должен соответствовать образу. Если ты классическая балерина, то ты должна влезь в пачку», - рассказал бывший главный врач Приморской сцены Мариинского театра Денис Каблуков.

Подобные случаи время от времени происходят и в Большом театре. Оттуда с подобной формулировкой уволили известную на всю страну танцовщицу Анастасию Волочкову. Сейчас она подает в суд на театр с требованием начислять ей пенсию за 6 лет, проведенных на сцене Большого. Но восстановиться в должности балерины у Волочковой так и не получилось. Так что, Ксения уже добилась большой победы.