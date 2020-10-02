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В России разработали прибор, определяющий COVID-19 в воздухе

Кирилл Васин
14:47 02.10.2020
Устройство планируют устанавливать в транспорте, местах массового скопления людей.
В России разработали прибор, определяющий COVID-19 в воздухе
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости

В НИЦ имени Гамалеи разработали прибор, определяющий коронавирус в воздухе. Об этом рассказал разработчик, заведующий лабораторией трансляционной биомедицины Артем Ткачук.

«Это устройство, которое позволяет определить в воздушной среде до 86 мишеней патогенных биологических агентов совершенно разной природы - вирусов, бактерий токсинов, и этот прибор может работать без участия прямого человека, в постоянном режиме 24/7 оценивать появление в воздухе опасных биологических агентов», - приводит слова Ткачука РИА Новости.

Прибор был разработан в рамках федеральной целевой программы по обеспечению национальной химической и биологической безопасности с 2015 года. Ткачук уточнил, что новинка завершает госиспытания и подготавливается к массовому производству. Устройства планируют устанавливать в транспорте, местах массового скопления людей.

Ранее на международном военно-техническом форуме «Армия-2020» представили первый в России прибор, способный находить в воздухе вирусы. Аппарат получил название «Детектор-БИО». Подробнее о нем телеканалу «Звезда» рассказал Артем Ткачук.

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