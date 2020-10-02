Эрдоган пожелал Трампу и его жене скорейшего выздоровления

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожелал своему американскому коллеге Дональду Трампу и его жене Меланье, у которых обнаружили COVID-19, скорейшего выздоровления и беспроблемного преодоления карантинного периода.

«Желаю скорейшего выздоровления президенту США Дональду Трампу и Меланье Трамп, у которых получен положительный результат теста на COVID-19», - написал президент Турции на своей странице в Twitter.

Также Эрдоган выразил надежду, что оба супруга без проблем преодолеют карантинный период и как можно скорее восстановят свое здоровье.

Ранее Трамп заявил, что у него и Меланьи обнаружили коронавирус. Лечащий врач главы США Шон Конли заявил, что оба супруга чувствуют себя хорошо и что, по его оценке, Трамп продолжит выполнять свои президентские обязанности в обычном режиме.