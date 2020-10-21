Открытые госпитали и закрытые вузы: какие новые меры по борьбе с COVID-19 принимают в РФ

В Москве первых пациентов с коронавирусом приняли два временных госпиталя на ВДНХ и на базе автомобильного торгового центра «Москва». Эти резервные клиники были подготовлены еще весной. Сейчас пришло время их задействовать. До этого в столице были открыты еще два госпиталя в Крылатском и Сокольниках.

Помогают россияне и другим странам. Начал работать мобильный многофункциональный госпиталь, который российские военные развернули в Сухуме. Он рассчитан на 100 коек. В госпитале два отделения: терапевтическое и инфекционное. Имеются реанимационные палаты, оснащенные всем необходимым, в том числе аппаратами ИВЛ. Для Абхазии, где сейчас более 1,5 тысяч инфицированных, - это огромное подспорье, поскольку в местных больницах коек уже не хватает.

Тем временем в российских регионах ужесточают ограничительные меры из-за коронавируса. В Курганской области запретили все массовые мероприятия, в том числе и спортивные соревнования. В Екатеринбурге мэр города разрешил пассажирам выгонять из общественного транспорта всех, кто отказывается носить маски. В Москве из-за вспышки COVID-19 на карантин частично закрыли один из ведущих вузов страны - знаменитую Бауманку. В зданиях трех корпусов проводят полную дезинфекцию.