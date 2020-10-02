Голикова рассказала, при каком условии граждан отправят на всеобщую самоизоляцию

Чтобы избежать возвращения к самоизоляции из-за распространения коронавируса необходимо строго соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«У нас с вами по большому счету нет выбора: или мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами, и тем самым снимаем нагрузку на коечный фонд, или мы идем в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим», - уточнила вице-премьер.

Голикова акцентировала, что именно строгое соблюдение всех мер профилактики и защиты является залогом победы над COVID-19.

По ее словам, около 85% граждан, у которых был диагностирован коронавирус, не соблюдали меры безопасности.

По информации оперштаба, за последние сутки в России было выявлено более девяти тысячи новых случаев инфицирования.

На данный момент в Кремле сообщили, что новые жесткие ограничительные меры вводить на территории страны не планируется.