В Армении рассказали о последствиях удара Азербайджана по Степанакерту
Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян рассказал о последствиях удара Азербайджана по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту.
«В Степанакерте много повреждений гражданской инфраструктуры, раненые. Пострадала спасательная служба», - написал Ованнисян на своей странице в Facebook.
Ранее под обстрел в Нагорном Карабахе попала певица Юлия Чичерина. Ее вместе с мужем вывезли из опасной зоны.
Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Минобороны Армении сообщило, что в Карабахе ВС страны сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана. Позже Минобороны Азербайджана эту информацию опровергло и сообщило о начале контрнаступательной операции.