В стране и мире В Армении рассказали о последствиях удара Азербайджана по Степанакерту Кирилл Васин Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. © Фото: Илья Питалев, РИА Новости Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян рассказал о последствиях удара Азербайджана по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту. «В Степанакерте много повреждений гражданской инфраструктуры, раненые. Пострадала спасательная служба», - написал Ованнисян на своей странице в Facebook. Ранее под обстрел в Нагорном Карабахе попала певица Юлия Чичерина. Ее вместе с мужем вывезли из опасной зоны. Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Минобороны Армении сообщило, что в Карабахе ВС страны сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана. Позже Минобороны Азербайджана эту информацию опровергло и сообщило о начале контрнаступательной операции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика