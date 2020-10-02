Названы дата и место похорон Максима Марцинкевича

Националиста Максима Марцинкевича, более известного по прозвищу Тесак, похоронят завтра, 3 октября, на Кунцевском кладбище в Москве. Об этом рассказал адвокат семьи Марцинкевича Алексей Михальчик.

«Похороны Максима пройдут завтра в 11 часов на Кунцевском кладбище. Сегодня должны были выдать тело похоронному агентству для подготовки к завтрашней похоронной церемонии», - приводит РИА Новости слова адвоката.

Ранее Михальчик заявил, что экспертиза, проведенная независимым специалистом по фотографиям погибшего, установила, что такие раны он вряд ли мог нанести себе самостоятельно.

В среду, 16 сентября, в камере СИЗО №3 ГУФСИН России по Челябинской области было обнаружено тело Максима Марцинкевича. Адвокаты погибшего попросили председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело по факту его гибели.