Ученые назвали полезные для диабетиков напитки

Ежедневное употребление зеленого чая и кофе снижает смертность среди больных диабетом второго типа на 63%. К данному выводу пришли японские ученые.

Специалисты из университета Кюсю провели исследование, говорится в журнале BMJ Open Diabetes Research & Care. В эксперименте приняли участие 2790 мужчин и 2133 женщин. Средний возраст испытуемых - 66 лет. Все они страдают диабетом как минимум пять лет.

За участниками эксперимента наблюдали в течение пяти лет. За это время умерли 309 пациентов. Основные причины - рак и сердечно-сосудистые заболевания. Самые низкие показатели смертности продемонстрировали те, кто пил много зеленого чая и кофе.

По мнению ученых, чтобы повысить продолжительность жизни, диабетикам нужно ежедневно выпивать около четырех чашек зеленого чая и двух чашек кофе.

Такое позитивное влияние данных напитков на организм специалисты объяснили содержанием в них антиоксидантных и противовоспалительных соединений.