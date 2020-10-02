Белоруссия вводит ответные санкции против ЕС

Власти Белоруссии вводят ответный санкционный список в связи с принятыми Евросоюзом визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел республики.

В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой список не будет опубликован, говорится в заявлении МИД Белоруссии. Кроме того, в ведомстве уточнили, что единый список невъездных лиц действует также в рамках интеграционных объединений, в состав которых входит Белоруссия.

«Санкции введены как карательная мера по сути за то, что Беларусь не пошла на выполнение набора ультимативных требований, удовлетворять которые не стало бы ни одно уважающее себя суверенное государство. Беларусь всегда на словах и на деле - против конфронтации. Мы - за диалог и понимание. Но как суверенное государство мы также решительно, хоть и не без сожаления, ответим на недружественные действия в целях естественной защиты своих национальных интересов», - заявили в МИД.

Также было добавлено, что «дальнейшая раскрутка ЕС санкционного маховика» может привести к разрыву дипломатических отношений и выходу Белоруссии из совместных программ и проектов. Кроме того, МИД предупредил Евросоюз об ответных мерах в случае пересмотра им отношений с Белоруссией.

«ЕС угрожает нам тем, что пересмотрит свои отношения с Беларусью. Это будет его выбор. Белорусская сторона в свою очередь также готова к подобному пересмотру отношений и будет и далее адекватно реагировать на любые недружественные действия. Не нужно тешить иллюзий, что такие шаги не отразятся на гражданах и на других сферах кооперации», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Напомним, что ЕС одобрил введение пакета санкций против примерно 40 белорусских чиновников. При этом президент республики Александр Лукашенко в него не вошел, поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ.