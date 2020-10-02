WhatsApp обрадует пользователей новой функцией

В мессенджере WhatsApp можно будет навсегда отключать уведомления из определенных чатов. Популярное приложение скоро получит большое обновление, а его бета-версия для Android с такой функцией уже тестируется.

До обновления WhatsApp блокировка уведомлений из определенного чата работала 8 часов, неделю или год. Теперь же утомительные уведомления можно будет отключить навсегда, при этом не выходя из группы.

Кроме того, по сообщению Gizmochina, после обновления меню «Интерфейс хранилища» станет более информативным. Список чатов получит поисковую строку, а также появится пункт «Рекомендации по использованию мультимедиа», который будет полезным при редактировании сообщений перед отправкой.

Общедоступная протестированная версия WhatsApp с новым функционалом выйдет в ближайшее время.