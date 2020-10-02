Чичерина вышла на связь после обстрела в Карабахе

Попавшая под обстрел в Нагорном Карабахе певица Юлия Чичерина вышла на связь. Ее вместе с мужем вывезли из опасной зоны.

«Она вышла на связь, я знаю, что их вывезли в Степанакерт. Юлия действительно попала под обстрел, и долго она выбиралась, сейчас вырвалась из зоны конфликта», - приводит РИА Новости слова представителя певицы.

Он добавил, что Чичерина пока останется в регионе, чтобы «дать концерт и поддержать солдат».

Ранее о том, что Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников в Нагорном Карабахе, сообщил в паблике WarGonzo военный корреспондент Семен Пегов. По его словам, она укрылась от обстрела в блиндаже.