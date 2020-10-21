Вильфанд предупредил о заморозках в Крыму и на Ставрополье

В Крыму и на Ставрополье в ближайшие двое суток ожидаются заморозки. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В степных и предгорных районах (Крыма - прим.ред.) ночью до -3. Заморозки не только в Крыму, но и в Ставрополье: ночью тоже заморозки. Заморозки там будут связаны с тем, что в Ставрополье антициклональный режим погоды, поэтому ночью при малооблачном небе наблюдаются затоки холодного воздуха и идет выхолаживание подстилающей поверхности. Ставрополье до -2 заморозки», - приводят его слова РИА Новости.

В южных регионах до 15-19 градусов понизится и дневная температура. В районе Сочи будет до 20-22, на Северном Кавказе - 12-17, в Крыму - 15-17.

Метеоролог уточнил, что ночные заморозки продлятся двое суток, потом температура начнет повышаться.