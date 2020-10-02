В стране и мире Президенты России и Белоруссии обсудили рост заболеваемости COVID-19 Светлана Головина Также Путин и Лукашенко обсудили дальнейшие действия по нормализации транспортного сообщения между двумя странами. © Фото: imago-images.de, Globallookpress В ходе телефонных переговоров Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили ситуацию с распространением коронавируса. «Высказана озабоченность ростом заболеваемости данной инфекцией», - пишет агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии. Помимо этого, главы государств обсудили дальнейшие действия по нормализации авиационного, железнодорожного и автомобильного сообщения между двумя странами. В то же время особое внимание Путин и Лукашенко уделили анализу прошедших совместных военных учений «Славянское братство - 2020» и подробно обсудили итоги VII форума регионов России и Белоруссии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика