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Актриса, жена и мать: друзья и коллеги рассказали об ушедшей Ирине Скобцевой

Игорь Балдин
03:21 21.10.2020
Ирина Скобцева скончалась 20 октября в возрасте 93 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Куденко РИА Новости

Ее называли самой красивой актрисой советского кинематографа. О силе ее обаяния знали даже по ту сторону железного занавеса. В 1956 году во Франции Ирина Скобцева получила звание «Мисс шарм Каннского кинофестиваля» за свой первый фильм «Отелло». Роль Дездемоны стала поворотной в ее судьбе. На съемочной площадке кипели шекспировские страсти: именно там у Ирины Скобцевой завязался роман с Сергеем Бондарчуком. И эта история обернулась не трагедией, как в кино, а десятилетиями семейного счастья.

«Ирина была одной из красивейших актрис нашего кинематографа. Особенно в Дездемоне – это просто не оторвать глаз. Ее муж Сергей Бондарчук - они были замечательной парой, смотрелись замечательно», - рассказала народная артистка СССР Людмила Чурсина.

В фильмографии Ирины Скобцевой около 70 ролей. Она работала с такими режиссерами, как Эльдар Рязанов и Георгий Данелия.

«Мне кажется нам будет не хватать этого поколения. Они что-то знали очень важное про эту жизнь. Это поколение действительно менявшее интонацию и в кино, и в театре. А это людям только очень талантливым свойственно», - считает ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий.

В свои картины режиссер с мировым именем Сергей Бондарчук приглашал Ирину Скобцеву редко. Роковая красавица Элен из «Войны и мира» - одно из немногих исключений.

«Она сейчас ушла в один день с мужем, пусть спустя четверть века. Это безусловно что-то значит. Они представляли достойнейшую пару. Достойно несли себя в этой жизни. А это не каждому удается, тем более после такого успеха, после Канн», - рассказал режиссер, народный артист РФ Владимир Хотиненко.

Тем, кто говорил, что она пала жертвой популярности своего супруга, Ирина Скобцева отвечала резко.

«Все больше уходит людей, на которых можно было равняться, с которыми можно было сверяться и творчески, и человечески. Уникальная, удивительная женщина, невероятной красоты и очень тонкого ума», - сказал народный артист РФ Валерий Баринов.

Она действительно отказывалась от многих ролей ради мужа и детей, один из которых Федор продолжил дело отца. Совместные гастроли, уроки вместо сцены – она ни о чем не. Семья для нее всегда стояла на первом месте.

«Потрясающая актриса и очень хороший человек. Мне так повезло, у меня этот лотерейный билет есть. Я с ней работала у Говорухина в фильме «Артистка». Если бы вы меня сейчас слышали Ирина Константиновна, я бы вам сказала такое большое спасибо за Федю, за вашего сына, с которым мне сейчас довольно часто приходится встречаться в работе», - сказала народная артистка РФ Мария Аронова.

Будущее поколение артистов Ирина Скобцева воспитывала не только в семье и на съемочной площадке, но и в стенах ВГИКА. Она много лет преподавала актерское мастерство. Наталья Андрейченко, Ольга Кабо, Алексей Иващенко - все они птенцы, вышедшие из-под ее крыла.

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