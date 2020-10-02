Назван размер штрафов для организаций за нарушения правил по удаленке в Москве

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков назвал размер штрафов для организаций за нарушения правил по удаленке. Их могут оштрафовать на 300 тысяч рублей.

«Сумма штрафа для индивидуальных предпринимателей составляет от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей», - приводит слова Данчикова РИА Новости.

Он добавил, что в случае повторного нарушения или причинения вреда здоровью человека наложат штраф от 300 до 500 тысяч рублей на должностных лиц и от 500 тысяч до миллиона рублей - на юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Также может быть приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее московских работодателей обязали перевести на удаленку не менее 30% сотрудников с 5 по 28 октября. Это следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина.

Позже заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов пояснил, что указ касается офисных работников. Он уточнил, что на сотрудников промышленных, торговых и сервисных предприятий данное ограничение не распространяется.