Мэр Усть-Кута задержан в Иркутске

В аэропорту Иркутска сотрудники Следственного комитета задержали главу города Усть-Кута Александра Душина.

«Возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления, повлекшее тяжкие последствия)», - сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, Душин от имени мэрии заключил контракт с коммерческой фирмой на выполнение работ по благоустройству.

Работы выполнены не были, но, «действуя из корыстной и иной личной заинтересованности», мэр перевел более 40 миллионов рублей из федерального и местного бюджетов, а позднее 16 миллионов рублей оказались перечислены на счета юридических лиц, «аффилированных с господином Душиным».

В ближайшее время чиновнику изберут меру пресечения. Ему грозит до 10 лет колонии.