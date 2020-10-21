В стране и мире Эксперт рассказала, что запрещено делать на собственном балконе Иван Линдеманн За нарушение правил эксплуатации жильцам грозит штраф. © Фото: flickr Курить, готовить, держать животных и хранить опасные вещества на собственном балконе запрещено. Об этом рассказала старший преподаватель департамента правовых дисциплин Наталия Пшеничникова. Кроме того, на балконе нельзя создавать мини-сад. «Не всегда такое обустройство считается законным. На балконе можно ставить цветочные конструкции с внутренней стороны без креплений, но, если хочется свисающих лиан или кронштейнов, придется получить разрешение в местной администрации», - сказала она агентству «Прайм». Также запрещено использовать на балконах открытый огонь. Пшеничникова напомнила, что за нарушение правил эксплуатации жильцам грозит штраф. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика