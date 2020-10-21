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Эксперт рассказала, что запрещено делать на собственном балконе

Иван Линдеманн
02:55 21.10.2020
За нарушение правил эксплуатации жильцам грозит штраф.
Эксперт рассказала, что запрещено делать на собственном балконе
© Фото: flickr

Курить, готовить, держать животных и хранить опасные вещества на собственном балконе запрещено. Об этом рассказала старший преподаватель департамента правовых дисциплин Наталия Пшеничникова.

Кроме того, на балконе нельзя создавать мини-сад.

«Не всегда такое обустройство считается законным. На балконе можно ставить цветочные конструкции с внутренней стороны без креплений, но, если хочется свисающих лиан или кронштейнов, придется получить разрешение в местной администрации», - сказала она агентству «Прайм».

Также запрещено использовать на балконах открытый огонь. Пшеничникова напомнила, что за нарушение правил эксплуатации жильцам грозит штраф.

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