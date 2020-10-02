В Госдуме предложили давать россиянам больничный при депрессии

В России могут начать давать оплачиваемые выходные при заключении врача о том, что у человека диагностирована депрессия. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Алексей Кобилев.

Кобилев направил депутатский запрос министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минтруда Антону Котякову. Депутат отметил, что сотрудники с депрессией приносят своей организации экономические потери из-за снижения производительности труда, возможных прогулов и злоупотребления алкоголем. Об этом сообщает NEWS.RU.

Также в Госдуме предложили дать родителям младшеклассников отпуск на период каникул. С такой инициативой выступила депутат Елена Строкова.